Nuovi guai per Saviano. Insulta i giornalisti da cui ha copiato "Gomorra" e si becca una querela (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roberto Saviano, costretto a fare i conti con una sentenza della Corte di Appello che lo costringerà a ricalcolare tutti i proventi del suo libro "Gomorra" da dividere con i giornalisti ai quali ha copiato alcuni articoli, potrebbe presto finire a giudizio anche per diffamazione ai danni degli stessi. L0 annuncia, oggi, sulla pagine di Libero, il direttore di Cronache di Napoli e di Cronache di Caserta, i due giornali a cui lo scrittore aveva attinto a piene mani, Ugo Clemente, alla luce del tweet che Saviano ha scritto ieri per cercare di rintuzzare la sentenza della Corte di Appello che lo accusa di plagio. Roberto Saviano ha copiato ma attacca i giornali che ha copiato La verità, processuale, è che Saviano ha ...

