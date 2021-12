Nuove misure anti-covid per entrare in Italia, ma l’Europa non è d’accordo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tre mesi ancora di stato d’emergenza, per iniziare a programmare l’uscita dalla fase eccezionale e l’ingresso in una nuova fase di convivenza con il covid in Italia. Il premier Mario Draghi proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato d’emergenza per contrastare il covid e l’aumento dei contagi La guardia viene tenuta alta, di fronte alla minaccia della nuova variante Omicron: un’ordinanza impone una stretta a tutti gli arrivi dall’estero con quarantena di cinque giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati, con una scelta che provoca l’ira dell’Ue. Restano anche il Super Green pass e tutte le misure che hanno scandito negli ultimi due anni la vita limitata degli Italiani. Il decreto prevede che con ordinanze si inizi a riorganizzare tutta la struttura di mobilitazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tre mesi ancora di stato d’emergenza, per iniziare a programmare l’uscita dalla fase eccezionale e l’ingresso in una nuova fase di convivenza con ilin. Il premier Mario Draghi proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato d’emergenza per contrastare ile l’aumento dei contagi La guardia viene tenuta alta, di fronte alla minaccia della nuova variante Omicron: un’ordinanza impone una stretta a tutti gli arrivi dall’estero con quarantena di cinque giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati, con una scelta che provoca l’ira dell’Ue. Restano anche il Super Green pass e tutte leche hanno scandito negli ultimi due anni la vita limitata deglini. Il decreto prevede che con ordinanze si inizi a riorganizzare tutta la struttura di mobilitazione ...

