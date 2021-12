Nuova Irpef e assegno unico, fino a 300 euro in più al mese a famiglia. Le tabelle: favoriti i redditi medi e bassi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un aumento di quasi 300 euro al mese per una famiglia con due figli a carico e un reddito di 60 mila euro. Ma incrementi in proporzione consistenti anche per una famiglia con redditi da 10 mila euro... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un aumento di quasi 300alper unacon due figli a carico e un reddito di 60 mila. Ma incrementi in proporzione consistenti anche per unaconda 10 mila...

Advertising

GCesterton : RT @andreamoro: Nuova IRPEF: Aliquote marginali effettive superiori o uguali a 43% a partire da 28000 euro!! A queste, per i redditi più ba… - rpalazzolo : RT @andreamoro: Nuova IRPEF: Aliquote marginali effettive superiori o uguali a 43% a partire da 28000 euro!! A queste, per i redditi più ba… - verdier_alex : RT @andreamoro: Nuova IRPEF: Aliquote marginali effettive superiori o uguali a 43% a partire da 28000 euro!! A queste, per i redditi più ba… - ecofinitalia : RT @andreamoro: Nuova IRPEF: Aliquote marginali effettive superiori o uguali a 43% a partire da 28000 euro!! A queste, per i redditi più ba… - micheleboldrin : RT @andreamoro: Nuova IRPEF: Aliquote marginali effettive superiori o uguali a 43% a partire da 28000 euro!! A queste, per i redditi più ba… -