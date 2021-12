Nuoto oggi, Mondiali vasca corta: programma 16 dicembre, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 16 dicembre 2021) oggi, giovedì 16 dicembre, prendono il via i Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Un day-1 con tanta Italia in vasca che vorrà fare particolarmente bene. Si comincerà a partire dalle 06:30 italiane con le batterie dei 400 stile libero con Matteo Ciampi e Marco De Tullio. A seguire vedremo in azione il campione d’Europa in carica Alberto Razzetti nei 200 farfalla, l’accoppiata Benedetta Pilato/Arianna Castiglioni nei 50 rana donne e Ilaria Cusinato nei 400 misti donne. A completamento della sessione dedicata alle heat mattutine, Nicolò Martineghi vorrà riconfermarsi nei 100 rana dopo i successi a livello continentale, mentre Margherita Panziera e Silvia Scalia vorranno ben figurare nei 100 dorso. Il sipario calerà con i 200 misti dell’instancabile ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021), giovedì 16, prendono il via i2021 diinad Abu Dhabi. Un day-1 con tanta Italia inche vorrà fare particolarmente bene. Si comincerà a partire dalle 06:30 italiane con le batterie dei 400 stile libero con Matteo Ciampi e Marco De Tullio. A seguire vedremo in azione il campione d’Europa in carica Alberto Razzetti nei 200 farfalla, l’accoppiata Benedetta Pilato/Arianna Castiglioni nei 50 rana donne e Ilaria Cusinato nei 400 misti donne. A completamento della sessione dedicata alle heat mattutine, Nicolò Martineghi vorrà riconfermarsi nei 100 rana dopo i successi a livello continentale, mentre Margherita Panziera e Silvia Scalia vorranno ben figurare nei 100 dorso. Il sipario calerà con i 200 misti dell’instancabile ...

Advertising

giulshot : @4LaIys oggi non sono andata a scuola e di pomeriggio sono andata a nuoto tu che hai fatto - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #GregorioPaltrinieri Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Mi sono preparato per le gare in piscina, ho… - giulshot : tw oggi sto benissimo, come se non fosse successo nulla ma lo sapete il perché? perché non ho mangiato quasi nulla… - noimfinethx : parlando di scuola tossica dovrei pranzare alle 11 per via degli allenamenti di nuoto alle 14, ma oggi come altri g… - Nuotomania : DA -