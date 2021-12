Nuoto, oggi in tv prima giornata Mondiali Abu Dhabi 2021: orari e diretta streaming (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il programma della prima giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta, in programma dal 16 al 19 dicembre. I migliori nuotatori del pianeta sono pronti a darsi battaglia per i titoli iridati nella piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena. Tanta Italia in vasca nella prima giornata: fari puntati soprattutto sulla rana, con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi. Il capitano Fabio Scozzoli, ancora positivo al Covid, è stato invece costretto a dare forfeit. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di giovedì 16 dicembre con le batterie, mentre la sessione di semifinali e finali si svolgerà a partire dalle 15:00. TV E streaming – Entrambe le sessioni di giornata saranno trasmesse ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il programma delladeidi Abudiin vasca corta, in programma dal 16 al 19 dicembre. I migliori nuotatori del pianeta sono pronti a darsi battaglia per i titoli iridati nella piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena. Tanta Italia in vasca nella: fari puntati soprattutto sulla rana, con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi. Il capitano Fabio Scozzoli, ancora positivo al Covid, è stato invece costretto a dare forfeit. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di giovedì 16 dicembre con le batterie, mentre la sessione di semifinali e finali si svolgerà a partire dalle 15:00. TV E– Entrambe le sessioni disaranno trasmesse ...

