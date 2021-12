Nuoto, Mondiali vasca corta: le speranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo Shanghai 2006 (12 podi) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo Kazan, Abu Dhabi per scrivere una nuova pagina di storia del Nuoto azzurro. La Nazionale italiana ha tutte le carte in regola per migliorare il bottino di medaglie di Shanghai 2006m quando gli azzurri salirono per 12 volte sul podio piazzando per due volte le staffette maschili sul gradino più alto. Il Mondiale in vasca corta non è mai stato un evento che ha riservato enormi soddisfazioni alla squadra azzurra, anche in tempi recenti: Hangzhou nel 2018 vide l’Italia salire sette volte sul podio con tre argenti e quattro bronzi, mentre l’ultimo oro azzurro risale a Windsor 2016 ed è griffato Federica Pellegrini nei 200 stile libero. L’Italia si presenta agguerrita all’appuntamenti in Medio Oriente anche se pochi atleti azzurri hanno preparato specificatamente questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo Kazan, Abu Dhabi per scrivere una nuova pagina di storia delazzurro. La Nazionale italiana ha tutte le carte in regola per migliorare il bottino di medaglie dim quando gli azzurri salirono per 12 volte sulo piazzando per due volte le staffette maschili sul gradino più alto. Il Mondiale innon è mai stato un evento che ha riservato enormi soddisfazioni alla squadra azzurra, anche in tempi recenti: Hangzhou nel 2018 vide l’Italia salire sette volte sulo con tre argenti e quattro bronzi, mentre l’ultimo oro azzurro risale a Windsor 2016 ed è griffato Federica Pellegrini nei 200 stile libero. L’Italia si presenta agguerrita all’appuntamenti in Medio Oriente anche se pochi atleti azzurri hanno preparato specificatamente questo ...

