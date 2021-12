Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Mi sono preparato per le gare in piscina | ho lavorato tanto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ha preso il via quest’oggi il festival acquatico di Abu Dhabi. Si tratta di una manifestazione che ingloberà la tappa conclusiva delle World Series deldi fondo (15-16 dicembre), i Mondiali diinin vasca corta (16-21 dicembre), i tuffi dalle grandi altezze (19-20 dicembre) e un’esibizione di tuffi misti (19-20 dicembre). Di scena quest’oggi la la staffetta 4×1.5 km mixed in acque libere. Per l’Italia, ai nastri di partenza c’erano Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e, con quest’ultimo che ha dato il via così al suo tour de force negli Emirati Arabi. Buona la prima per Greg che ha letteralmente trascinato al successo i suoi compagni, spuntandola nell’ultima frazione in un confronto diretto con l’ungherese Kristóf Rasovszky. “Questo inizio ...