Novità agli Uffizi: riapre la sala delle Carte Geografiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli Uffizi sono uno dei musei più belli d’Italia e ora riapre una sala fantastica, la terrazza delle Carte Geografiche. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Ieri, 14 dicembre, ha riaperto al pubblico alla Galleria degli Uffizi, dopo una chiusura di oltre 20 anni, il Terrazzo delle Carte Geografiche: una sala dedicata alla cartografia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Glisono uno dei musei più belli d’Italia e oraunafantastica, la terrazza. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Ieri, 14 dicembre, ha riaperto al pubblico alla Galleria degli, dopo una chiusura di oltre 20 anni, il Terrazzo: unadedicata alla cartografia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

