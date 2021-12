Novavax, il vaccino 'tradizionale' che affianca quelli a mRna: come funziona e quando arriva (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra pochi giorni sarà disponibile un nuovo : il . Si tratta di un farmaco prodotto dall'omonima azienda americana che è assai diverso da quelli attualmente in uso. Il Novavax funziona in sostanza come ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra pochi giorni sarà disponibile un nuovo : il . Si tratta di un farmaco prodotto dall'omonima azienda americana che è assai diverso daattualmente in uso. Ilin sostanza...

Advertising

Santy86089940 : - gianluc02140997 : Come sarà?….sarà più dolce che salato?….speriamo bene???? - AcerboLivio : Novavax, vaccino Covid: come funziona, effetti collaterali e quando arriva in Italia – - sicampeggia : @Luca_Mussati @atimo13 Ammesso che il problema sia il vaccino, ci sono novità - FurioImperiale : @she_is_ginny_ Ma finiscila di sparare vaccate. Scommettiamo che non vi farete neache Novavax che non è un vaccino a mRNA? -