Novara | “costretti a distribuire volantini per 17 ore al giorno” | 4 misure cautelari | “è la prima inchiesta sul caporalato in ambiente urbano”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quattro ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dalla polizia, oggi 15 dicembre a, nell’ambito di quella che gli inquirenti definiscono “lasulin“. Tre cittadini pakistani e un italiano sono accusati di avere reclutato all’estero stranieri, per lo più pakistani, costringendoli a dormire “in condizioni di sovraffollamento e promiscuità con rischi igienici in periodo di pandemia”, per poiin strada, in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, anche per 17 ore consecutive dietro pagamenti irrisori. Sono stati inoltre sequestrati i furgoni utilizzati per trasportarli. L’operazione è partita dalla scoperta di vaste comunità nel quartiere novarese di Sant’Agabio. Alle ...