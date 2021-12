“Non eri solo un’artista, eri molto di più”. Lutto nella musica: il famoso cantante ucciso dal Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “La musica è stata la sua vita fino alla fine”. Lutto nel mondo della musica: è morto Les Emmerson, l’iconica voce dietro la Five Man Electrical Band, resa celebre dalla canzone “Signs”. L’uomo è morto a 77 anni a causa del Covid. Les se n’è andato nella sua città natale di Ottawa, Ontario, Canada, venerdì scorso, secondo quanto riportato dalla CBC. Il cantante ha contratto il Covid a novembre. Emmerson, che era stato doppiamente vaccinato, aveva “problemi di salute pregressi” che hanno contribuito alla sua vulnerabilità, ha detto sua moglie, Monik Emmerson, a Rolling Stone. Dopo che Les Emmerson e il suo gruppo canadese cambiarono il nome da Staccatos a Five Man Electrical Band, diventarono internazionali con il successo “Signs” nei primi anni ’70, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Laè stata la sua vita fino alla fine”.nel mondo della: è morto Les Emmerson, l’iconica voce dietro la Five Man Electrical Band, resa celebre dalla canzone “Signs”. L’uomo è morto a 77 anni a causa del. Les se n’è andatosua città natale di Ottawa, Ontario, Canada, venerdì scorso, secondo quanto riportato dalla CBC. Ilha contratto ila novembre. Emmerson, che era stato doppiamente vaccinato, aveva “problemi di salute pregressi” che hanno contribuito alla sua vulnerabilità, ha detto sua moglie, Monik Emmerson, a Rolling Stone. Dopo che Les Emmerson e il suo gruppo canadese cambiarono il nome da Staccatos a Five Man Electrical Band, diventarono internazionali con il successo “Signs” nei primi anni ’70, ma ...

