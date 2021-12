No vax muore in ospedale a Livorno: avrebbe rifiutato le cure (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Malata di Covid rifiuta le cure e muore dopo 20 giorni in ospedale. Letizia una 59enne no vax residente nel Livornese è morta ieri all'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata dopo essersi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Malata di Covid rifiuta ledopo 20 giorni in. Letizia una 59enne no vax residente nel Livornese è morta ieri all'didove era stata ricoverata dopo essersi ...

Advertising

repubblica : Livorno, muore di Covid la 59enne No Vax che ha rifiutato di essere intubata [di Andrea Vivaldi] - Corriere : No vax rifiuta di farsi intubare: morta a 59 anni a Livorno - Adnkronos : #Novax, Bassetti: 'Per colpa di cattivi maestri c'è gente che muore'. - alecat01118439 : mi dispiace ma non riesco a provate dispiacere. Penso a chi non può vaccinarsi perchè è in un paese povero, e mi sa… - Carlo73421330 : Letizia Perna, no vax ricoverata per Covid: rifiuta le cure dei medici e muore a 59 anni -