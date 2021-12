No Vax: i leader di Forza Nuova indagati per terrorismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’indagine è partita dalla procura di Bari, con l’accusa di terrorismo ai danni dei leader del partito neofascista Forza Nuova. Roberto Fiore e Giuliano Castellino volevano dar vita a un organismo “di matrice politico eversiva” politicamente vicino al gruppo No Vax. Il piano dei leader di Forza Nuova che avrebbe coinvolto i No Vax L’inchiesta da parte della procura di Bari era cominciata a settembre 2020, dopo diverse manifestazioni violente avvenute per protestare contro le misure imposte dal governo.I leader del partito di Forza Nuova erano già finiti sotto indagine, a seguito dell’assalto compiuto alla sede della Cgil, del 9 ottobre, durante una protesta No Green Pass in cui si erano insediati.Ora si ritrovano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’indagine è partita dalla procura di Bari, con l’accusa diai danni deidel partito neofascista. Roberto Fiore e Giuliano Castellino volevano dar vita a un organismo “di matrice politico eversiva” politicamente vicino al gruppo No Vax. Il piano deidiche avrebbe coinvolto i No Vax L’inchiesta da parte della procura di Bari era cominciata a settembre 2020, dopo diverse manifestazioni violente avvenute per protestare contro le misure imposte dal governo.Idel partito dierano già finiti sotto indagine, a seguito dell’assalto compiuto alla sede della Cgil, del 9 ottobre, durante una protesta No Green Pass in cui si erano insediati.Ora si ritrovano ...

