No Time to Die: il film di James Bond disponibile da oggi in DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD (Di mercoledì 15 dicembre 2021) No Time to Die, il nuovo film di James Bond con Daniel Craig, è disponibile in DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD, con Universal Pictures Home Entertainment. A due mesi e mezzo dalla sua distribuzione nelle sale italiane, No Time to Die è pronto ad arrivare nelle case di tutti gli appassionati di . Azione e adrenalina dominano la scena nel film con cui saluta il celebre agente segreto dopo più di quindici anni. Diretto da Cary Fukunaga, il 25° lungometraggio dedicato al personaggio di Ian Fleming è disponibile da oggi, mercoledì 15 dicembre, in DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment. Per poter guardare sul grande schermo No Time to Die, i fan di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Noto Die, il nuovodicon Daniel Craig, èin DVD, Blu-ray e 4kHD, con Universal Pictures Home Entertainment. A due mesi e mezzo dalla sua distribuzione nelle sale italiane, Noto Die è pronto ad arrivare nelle case di tutti gli appassionati di . Azione e adrenalina dominano la scena nelcon cui saluta il celebre agente segreto dopo più di quindici anni. Diretto da Cary Fukunaga, il 25° lungometraggio dedicato al personaggio di Ian Fleming èda, mercoledì 15 dicembre, in DVD, Blu-ray e 4kHD con Universal Pictures Home Entertainment. Per poter guardare sul grande schermo Noto Die, i fan di ...

Advertising

itsbeetlesful : io dopo che non si è presentato alla premiere di No Time To Die - mau_ngira : @TrapHondothesix No time to die ingano dzega - 1FilmAlGiorno : Sono un Bondiano Doc e, nonostante No Time To Die non mi abbia convinto, non posso tradire 007. A voi è piaciuto… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Naomie Harris, l'attrice di 'No Time to Die' accusa: 'Un attore molto famoso mi ha molestato' #NaomieHarris https://t… - marfederzn : RT @MediasetTgcom24: Naomie Harris, l'attrice di 'No Time to Die' accusa: 'Un attore molto famoso mi ha molestato' #NaomieHarris https://t… -