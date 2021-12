Nick Cave, ecco il nuovo singolo “Les Cerfs” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del suo ultimo progetto discografico, Nick Cave fa il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo singolo. Si tratta di Les Cerfs, un brano scritto e prodotto con il musicista e compositore Warren Ellis, che andrà a far parte della colonna sonora ufficiale del documentario La panthère des neiges per la regia di Marie Amiguet e Vincent Munier. L’intera tracklist verrà rilasciata a breve, esattamente questo venerdì 17 dicembre. Nick Cave e il nuovo progetto dedicato agli animali Non è la prima volta che Nick Cave presta la sua voce ad una colonna sonora. E non è nemmeno una novità che abbia collaborato con Ellis. In un passato non troppo lontano, infatti, i due hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del suo ultimo progetto discografico,fa il suo ritorno sulla scena musicale con un. Si tratta di Les, un brano scritto e prodotto con il musicista e compositore Warren Ellis, che andrà a far parte della colonna sonora ufficiale del documentario La panthère des neiges per la regia di Marie Amiguet e Vincent Munier. L’intera tracklist verrà rilasciata a breve, esattamente questo venerdì 17 dicembre.e ilprogetto dedicato agli animali Non è la prima volta chepresta la sua voce ad una colonna sonora. E non è nemmeno una novità che abbia collaborato con Ellis. In un passato non troppo lontano, infatti, i due hanno ...

