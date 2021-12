Neve nel Lazio, riparte la stagione sciistica a Monte Livata: il 16 dicembre skipass gratuito per tutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo quasi due anni di ‘stop’, finalmente si torna a sciare anche nel Lazio e da domani, giovedì 16 dicembre, riparte la stagione sciistica a Monte Livata, a pochi chilometri dalla Capitale. La Neve c’è, l’approvazione anche e non bisogna fare altro che salire sulla tavola da snowboard o mettere gli scii ai piedi per divertirsi sullo sfondo di un paesaggio da sogno. Leggi anche: Meteo Italia, calano le temperature: freddo e Neve in arrivo per Natale e Capodanno Neve nel Lazio, riparte la stagione sciistica a Monte Livata: ecco quando, skipass gratuito il 16 dicembre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo quasi due anni di ‘stop’, finalmente si torna a sciare anche nele da domani, giovedì 16la, a pochi chilometri dalla Capitale. Lac’è, l’approvazione anche e non bisogna fare altro che salire sulla tavola da snowboard o mettere gli scii ai piedi per divertirsi sullo sfondo di un paesaggio da sogno. Leggi anche: Meteo Italia, calano le temperature: freddo ein arrivo per Natale e Capodannonella: ecco quando,il 16...

Advertising

Agenzia_Ansa : Torino è imbiancata dalla neve nel giorno dell'Immacolata. I fiocchi sono caduti dall'alba #ANSA… - semprelibri : RT @Mercurimc: Fonte ignota di luce imbeve graniti e giardini La neve ha riversato in cielo rossori il cielo nel fiume fremiti d’azzurro E… - semprelibri : RT @DavLucia: Sta crescendo il freddo L’inverno sta posando i suoi piedi nel prato Di quale freddezza brucia il nostro sole Si potrebbe di… - semprelibri : RT @saby46538273: E allora impara a vivere Tagliati una bella porzione di torta con le posate d'argento... Impara come fa la luna a tramont… - CorriereCitta : Neve nel Lazio, riparte la stagione sciistica a Monte Livata: il 16 dicembre skipass gratuito per tutti -