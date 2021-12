“Neve e freddo intenso”. Meteo Italia, perturbazione dalla Russia. Giù le temperature, weekend gelido (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Meteo sta per cambiare in Italia. Al freddo della scorsa settimana con temperature che in molte zone hanno sfiorato lo zero e la Neve che è caduta anche a bassa quota e in pianura, sono seguite giornate stabili con le temperature che si solo alzate e sono tornate nella media del periodo. In diverse zone d’Italia è nuovamente uscito il sole regalando belle giornate e tempo stabile. Una stabilità che ha anche favorito la formazione di nebbie via via più diffuse e persistenti in pianura e un incremento del livello degli inquinanti atmosferici. Quella che stiamo vivendo da qualche giorno è una sorta di parentesi di tranquillità, dopo una prima decade di dicembre caratterizzata da un freddo maltempo che ha interessato tante regioni: attualmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsta per cambiare in. Aldella scorsa settimana conche in molte zone hanno sfiorato lo zero e lache è caduta anche a bassa quota e in pianura, sono seguite giornate stabili con leche si solo alzate e sono tornate nella media del periodo. In diverse zone d’è nuovamente uscito il sole regalando belle giornate e tempo stabile. Una stabilità che ha anche favorito la formazione di nebbie via via più diffuse e persistenti in pianura e un incremento del livello degli inquinanti atmosferici. Quella che stiamo vivendo da qualche giorno è una sorta di parentesi di tranquillità, dopo una prima decade di dicembre caratterizzata da unmaltempo che ha interessato tante regioni: attualmente ...

