Nel testo di Agosto Di Piena Estate di Destro a Sanremo Giovani il dolore di un tradimento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel testo di Agosto di Piena Estate di Destro c'è tutta la frustrazione che segue il tradimento, quella brutta stoccata alla fiducia che pone fine alla serenità di una coppia e all'autostima. Sorprende, e non poco, quanto un Giovanissimo artista di 19 anni trovi le parole giuste per disegnare quella tensione, quel conflitto interiore di chi sente di aver perso una battaglia con il proprio equilibrio. Agosto Di Piena Estate di Destro In Agosto Di Piena Estate di Destro troviamo una ballata viscerale, con la voce del cantautore allineata con il mood del testo. Per raccontare il suo dolore, ...

