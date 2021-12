Nel mare di Ardea e Fiumicino l’esercitazione della Guardia Costiera: ecco quando (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – Nel mare di Fiumicino e di Ardea arrivano le unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei servizi tecnico nautici per un’esercitazione di security e antincendio. l’esercitazione si svolgerà presso gli impianti off-shore delle monoboe denominate R1 e R2 nella rada di Fiumicino e del Campo Boe di Ardea il 16 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Clicca qui per leggere l’Ordinanza Come riportato nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma, “le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità impegnate nell’esercitazione di che trattasi, valutando ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – Neldie diarrivano le unità navali, delle Forze di Polizia e dei servizi tecnico nautici per un’esercitazione di security e antincendio.si svolgerà presso gli impianti off-shore delle monoboe denominate R1 e R2 nella rada die del Campo Boe diil 16 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Clicca qui per leggere l’Ordinanza Come riportato nell’OrdinanzaCapitaneria di Porto di Roma, “le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità impegnate neldi che trattasi, valutando ...

