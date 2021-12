NBA, Steph Curry supera Ray Allen da tre: il tiro da record, poi l’urlo e gli occhi lucidi (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stephen Curry è il miglior realizzatore da tre punti nella storia NBA. La vittoria di Golden State contro i New York Knicks (96-105) entra nell’immaginario collettivo. Sono 2974 i tiri realizzati, uno in più di Ray Allen, detentore del primato dal 2011. Curry ha lanciato un urlo di gioia mentre i compagni lo celebravano, poi l’abbraccio con il coach Steve Kerr e con lo stesso Ray Allen. E poi spazio anche ad un momento di emozione con Curry visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021)enè il miglior realizzatore da tre punti nella storia NBA. La vittoria di Golden State contro i New York Knicks (96-105) entra nell’immaginario collettivo. Sono 2974 i tiri realizzati, uno in più di Ray, detentore del primato dal 2011.ha lanciato un urlo di gioia mentre i compagni lo celebravano, poi l’abbraccio con il coach Steve Kerr e con lo stesso Ray. E poi spazio anche ad un momento di emozione convisibilmente emozionato e con gliSportFace.

