Nba, Steph Curry è il nuovo re del tiro da tre: battuto nella notte il record del leggendario Ray Allen – Il video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grazie alle 5 triple messe a segno la scorsa notte contro i New York Knicks al Madison Square, Stephen Curry, capitano dei Golden State Warriors, è diventato il miglior realizzatore da tre punti nella storia dell’Nba, raggiungendo la mostruosa cifra di 2977 canestri dall’arco. Un record che acquista ulteriore valore se si considera che il precedente detentore era il leggendario Ray Allen, specialista assoluto dei tiri da tre punti, che si era fermato a quota 2973. Una gioia immensa per Curry, che dopo aver realizzato il canestro del record, è stato celebrato dai compagni di squadra, ricevendo anche un caloroso abbraccio da parte del padre e di Steve Kerr, Allenatore dei Golden State Warriors, che si è portato a casa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grazie alle 5 triple messe a segno la scorsacontro i New York Knicks al Madison Square,en, capitano dei Golden State Warriors, è diventato il miglior realizzatore da tre puntistoria dell’Nba, raggiungendo la mostruosa cifra di 2977 canestri dall’arco. Unche acquista ulteriore valore se si considera che il precedente detentore era ilRay, specialista assoluto dei tiri da tre punti, che si era fermato a quota 2973. Una gioia immensa per, che dopo aver realizzato il canestro del, è stato celebrato dai compagni di squadra, ricevendo anche un caloroso abbraccio da parte del padre e di Steve Kerr,atore dei Golden State Warriors, che si è portato a casa ...

Advertising

Eurosport_IT : CURRY NELLA STORIA ????3?? Con le 5 triple messe a segno nella sfida della notte contro i New York Knicks, Steph Cur… - dchinellato : ???? ICYMI Steph Curry passes Ray Allen to become the #NBA75 all-time leader in 3s made. 2974 and counting ???? Se st… - CB_Ignoranza : Nella notte Stephen Curry ha superato il record di triple di Ray Allen, toccando quota 2977 tiri da 3 in carriera ??… - Marcocap14 : RT @GarbageTimeIT: 2) ricordo un video in cui raccontava di Rick Barry e dell'unico titolo nella baia. Chiuse il video dicendo 'a meno che… - Presidentismo : @mathiassss__ Non c'è discussione per me. Steph l'ha raggiunto in metà partite, ha stravolto l'NBA. Ha una % più al… -