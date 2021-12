Nba | i risultati | Curry da record e Knicks ko | super Durant trascina i Nets

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doveva essere la notte dae lo è stata senza sorprese. Con un canestro vincente a più di sette minuti dalla fine del primo quarto, Stephè diventato il più grande tiratore da tre della storia: 2974 tiri realizzati, uno in più di Ray Allen, presente al Madison Square Garden per assistere alla netta vittoria dei Golden State Warriors sui New York(96-105). Nel complesso la serata da ricordare disi è chiusa con 22 punti e 5/14 dall’arco, ai quali si aggiungono anche i 18 punti da Andrew Wiggins e i 19 da Jordan Poole, mentre ainon bastano i 31 punti di Randle. IL MOMENTO DELDIVittoria di cuore, di orgoglio, senza sette giocatori, tra cui Harden, a causa del Covid. I Brooklyinvincono al supplementare ...

Sfiorano il colpaccio i Toronto Raptors, che arrivano a un nulla dalla vittoria in casa dei Nets, ma nei supplementari cedono per 131 - 129 . È un ottovolante la sfida di Brooklyn, con il clou che ...... che supera Ray Allen (presente in prima fila al Madison Square Garden) e diventa il miglior realizzatore da tre punti nella storia della. Kevin Durant in tripla doppia e i 30 punti di Patty ...Nba, i risultati della notte: Curry da record e Golden State supera i Knicks. Super Durant trascina i Nets senza Harden contro i Raptors ...La prima stagione di Ime Udoka ai Celtics, la sua prima da head-coach, non sta presentando risultati brillantissimi ... ma alla fine solo lui è davvero esploso nella NBA, i suoi stessi allenatori ...