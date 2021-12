Nazionale | la sfida contro l' Argentina a Londra il primo giugno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Adesso sappiamo anche la data e il luogo. Italia -, latra i campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America, andrà in scena il, in quella ...

Italia - Argentina , latra i campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America, andrà in scena il primo giugno a Londra, in quella città dove solo pochi mesi fa la......Caputi aveva già diretto ladi Serie B tra lo stesso Cittadella e la SPAL. Nata a Livorno nel 1990, fa parte della Can C dopo aver trascorso cinque stagioni sui campi del campionato...Anche la Juventus si iscrive alla corsa per Frattesi, centrocampista del Sassuolo che sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato ...La sfida fra le vincitrici di Europeo e Copa America, quindi Italia e Argentina, si giocherà il 1° giugno 2022 a Londra. Così hanno deciso Uefa e Conmebol, le federazioni dei due rispettivi continenti ...