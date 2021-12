Natale e vaccini, Figliuolo: “Pronti a immunizzare casa per casa”. Gli obiettivi della campagna vaccinale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, torna a parlare di campagna vaccinale e si dice pronto a raggiungere anche le zone remote, in favore di tutte quelle persone che hanno difficoltà ad accedere ai vaccini. Ecco qual è la situazione della campagna vaccinale in Italia. campagna vaccinale, c’è disponibilità per 500.000 dosi al giorno e per portarle nelle zone più remote Per il generale Figliuolo, Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus e nominato di recente in testa al Comando operativo di vertice interforze, ”siamo Pronti a immunizzare casa per casa, fino ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo, torna a parlare die si dice pronto a raggiungere anche le zone remote, in favore di tutte quelle persone che hanno difficoltà ad accedere ai. Ecco qual è la situazionein Italia., c’è disponibilità per 500.000 dosi al giorno e per portarle nelle zone più remote Per il generale, Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus e nominato di recente in testa al Comando operativo di vertice interforze, ”siamoper, fino ...

