Natale | a Pavia rubano dal presepe la statuina di Giuseppe ma si pentono | la riportano e fanno gli auguri

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Sarà l'effetto del Natale, sarà che il gesto ha creato scalpore, ma la statuina che raffigura Giuseppe nel presepe realizzato dal Comune di Pavia in piazza del Duomo è tornata al suo posto. Era stata rubata lo scorso venerdì. I ladri, pentiti, non si sono però limitati a rimetterla dove l'hanno trovata, hanno lasciato un messaggio scritto a mano su un foglio quadrettato per scusarsi e augurare a tutti buon Natale. ''Siamo molto pentiti per l'accaduto -scrivono gli autori del furto- non voleva essere un gesto blasfemo, ma una ragazzata in un momento di annebbiamento della ragione. Non sappiamo nulla delle altre statuine danneggiate, ma speriamo di poter rimediare almeno a ciò che è di nostra responsabilità. Ci scusiamo. Buon Natale''.

