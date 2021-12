Napoli, sirene inglesi per Insigne: pronta l’offerta del club! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione di Lorenzo Insigne al Napoli è cosa nota: in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora trovato l’accordo economico, con De Laurentiis fermo sulla sua posizione. Questo potrebbe far gola a diversi club e quindi il capitano del Napoli, teoricamente, già da febbraio potrebbe trovare l’accordo con un altro club. Insigne Napoli Calciomercato Sarebbe vivo l’interesse del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, come riportato da La Repubblica. Gli Spurs vorrebbero sfruttare la situazione contrattuale dell’attaccante e presentare un’offerta al ribasso. Ipotesi di mercato che sembra lontana dall’avverarsi, ma nel calcio e nel calciomercato si sa, tutto è possibile. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione di Lorenzoalè cosa nota: in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora trovato l’accordo economico, con De Laurentiis fermo sulla sua posizione. Questo potrebbe far gola a diversi club e quindi il capitano del, teoricamente, già da febbraio potrebbe trovare l’accordo con un altro club.Calciomercato Sarebbe vivo l’interesse del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, come riportato da La Repubblica. Gli Spurs vorrebbero sfruttare la situazione contrattuale dell’attaccante e presentare un’offerta al ribasso. Ipotesi di mercato che sembra lontana dall’avverarsi, ma nel calcio e nel calciomercato si sa, tutto è possibile. Ilaria Pacilio

