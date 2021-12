Napoli-Fiorentina in Coppa Italia | a Mediaset sicuri | “Sono favoriti per la vittoria finale!”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona e attuale opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita di-Benevento, partita valevole per i sedicesimi di finale di. Tra le tante parole dell’ex numero uno gialloblu figurano molti elogi alla squadra dino.Sorrentino sicuro: “Laè tra le candidate alla” Tante opinioni positive da parte dell’ex portiereno. Di seguito quanto evidenziato: “Laè una gran bella squadra, credo abbia le carte in regola per arrivare fino in fondo e vincere il trofeo.no fa giocare un gran calcio alla sua formazione e credo sarà ...