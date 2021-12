Napoli | Collovati | Mpansikatu e Bucciantini su Milan-Napoli e sulla Coppa d’Africa

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, sono intervenutiper parlare di, dellae di altro. Questi i loro interventi riportati da ReteCalcio.Net Fulvio, opinionista, suled ilsono due squadre incerottate, a volte gli allenatori trovano di fronte alle assenze degli alibi ma parliamoci chiaro: ilha Koulibaly che è il miglior difensore, Fabian Ruiz che è uno dei migliori centrocampisti, Osimhen che è uno dei migliori attaccanti e mancano. Per non parlare di ...

Fulvio, ex calciatore giallorosso, è stato intervistato ai microfoni de "il Diabolico e il Divino"... Ilè la vera novità di quest'anno, fino a tre domeniche fa era prima in classifica e ...Anche Fulvioha parlato dei giallorossi a 'Il Diabolico e il Divino" su New Sound Level: "... Ilè la vera novità di quest'anno, fino a tre domeniche fa era prima in classifica e ora è ...Collovati: "Milan e Napoli squadre incerottate, l'Inter ha un vantaggio! Se togliessero ai nerazzurri Barella o Lautaro..." [ESCLUSIVA] ...Fulvio Collovati, ex Campione del Mondo, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della sfida tra Milan e Napoli.