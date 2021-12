Advertising

MediasetTgcom24 : Napoli, anziano uccide la badante della sorella: fermato #torreannunziata - anteprima24 : ** Tragedia nel Napoletano, #Anziano #Spara e #Uccide la #Badante della #Sorella **

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anziano

L'non ha opposto resistenza ai carabinieri e dovrà ora essere ascoltato dal pm di turno della Procura di Torre Annunziata giunto sul posto.Un uomo di 81 anni ha ucciso la badante della sorella a colpi di pistola. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di Torre Annunziata. La vittima è una donna di 67 anni di origini ucraine. Sul posto ...Un anziano di 81 anni ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro la badante di sua sorella, una 67enne ucraina, uccidendola sul colpo. Sul luogo del delitto, una abitazione in via Gambardella, sono ...Uccisa dal fratello della donna che accudiva. È morta così una badante di 67 anni originaria dell'Ucraina questo pomeriggio a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.