Musica e canti corali, la nuova frontiera per curare l'Alzheimer, da Napoli il progetto innovativo del CTO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Canzoni e Alzheimer, un binomio perfetto. Il progetto sperimentale a cura dell'Unione Musicisti e Artisti Italiani presso la struttura del CTO Ospedale dei Colli di Napoli, realizzato con il sostegno ...

