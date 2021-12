**Musica: Billie Eilish, 'guardare i porno dall'età di 11 anni mi ha devastata'** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Un'esposizione alla pornografia da bambina che le "distrutto il cervello". Poco prima del suo ventesimo compleanno questa settimana (18 dicembre), Billie Eilish ha parlato a ruota libera in un'intervista rivelando i suoi incubi sui video che guardava dall'età di 11 anni. Apparendo all'Howard Stern Show su Sirius Xm lunedì 13 dicembre, la giovanissima pop star non ha usato mezzi termini: "Penso che il porno sia una vergogna. Guardavo un sacco di porno, a dire il vero. Ho iniziato a guardare il porno quando avevo, tipo, 11 anni", ha detto, aggiungendo che l'attrattiva di guardarli era dovuta al tentativo di sentirsi non esclusa, "una dei ragazzi". "Penso che mi abbia davvero distrutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Un'esposizione allagrafia da bambina che le "distrutto il cervello". Poco prima del suo ventesimo compleanno questa settimana (18 dicembre),ha parlato a ruota libera in un'intervista rivelando i suoi incubi sui video che guardava'età di 11. Apparendo all'Howard Stern Show su Sirius Xm lunedì 13 dicembre, la giovanissima pop star non ha usato mezzi termini: "Penso che ilsia una vergogna. Guardavo un sacco di, a dire il vero. Ho iniziato ailquando avevo, tipo, 11", ha detto, aggiungendo che l'attrattiva di guardarli era dovuta al tentativo di sentirsi non esclusa, "una dei ragazzi". "Penso che mi abbia davvero distrutto il ...

Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - AnnaSbrescia : RT @Agenzia_Ansa: 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il programma… - jacques_jj6592 : RT @SkyTG24: Covid, Billie Eilish: “Il mio è stato davvero un brutto caso. Senza vaccino sarei morta” - BeppeSammartino : RT @Agenzia_Ansa: 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il programma… - Il_Paradroide : RT @Agenzia_Ansa: 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il programma… -