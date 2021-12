Museo Sannio Caudino | cambio della guardia con Enzo Zuccaro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) –per ilArcheologico delcon sede a Montesarchio. Si tratta di, funzionario del Ministero dei Beni Culturali, già capo ufficio stampaDirezioneReggia di Caserta. Un nuovo e prestigioso incarico all’interno di una struttura che ha avuto un incremento esponenziale nel tempo, in termini di prestigio e visitatori. Basti pensare che il, ospitato nel Castello di Montesarchio, può vantare la presenza di oltre 300 reperti appartenenti alle realtà sannite e caudine nello specifico. E tra queste spicca sicuramente il vaso di Assteas che è stato esposto all’Expo Dubai attualmente in corso ...

