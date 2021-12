Multa da 30 euro ai negozianti che non accettano il bancomat, la proposta della bergamasca Frassini (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono in arrivo multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all’esame della Commissione Bilancio della Camera – riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e della bergamasca Rebecca Frassini (Lega) – prevede una sanzione di minimo 30 euro per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non accetteranno i pagamenti elettronici. La data di partenza prevista è il 1° gennaio 2022. La sanzione viene aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento con bancomat o carte di credito. Esempio: se un negoziante rifiuta un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono in arrivo multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo cono carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all’esameCommissione BilancioCamera – riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) eRebecca(Lega) – prevede una sanzione di minimo 30per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non accetteranno i pagamenti elettronici. La data di partenza prevista è il 1° gennaio 2022. La sanzione viene aumentata del 4% del valoretransazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento cono carte di credito. Esempio: se un negoziante rifiuta un ...

