Montanari e le nuove vette del pensiero di sinistra | basta bagni binari | viva i bagni inclusivi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Allora: il bagno non è più quel posto dove si fa la pipì o la pupù. No, ientrano di diritto anch’essi tra le categorie ideologiche. Ci sono quellie quelli. Capito? Se non avete capito dovete andare a dare un’occhiata all’account twitter di Tomaso. Sì, quello secondo cui la destra parla troppo di foibe. L’antifascista irriducibile per il quale Giorgia Meloni non dovrebbe pubblicare libri. Un fanatico che Lilli Gruber ha pensato di dignificare propinandocelo in prima serata nel suo salotto televisivo di parte. Insomma, ora rettore dell’Università per stranieri di Siena, si vanta sui social di avere fornito la sua impronta con iper transgender. Perché lui è “dalla parte della diversità, contro ogni ...