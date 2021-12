Mobilità 2022/2025, il 20 dicembre sindacati convocati al Ministero per il rinnovo del contratto. Occhi puntati sui vincoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le organizzazioni sindacali sono state convocate dal Ministero per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNI per la Mobilità del personale scolastico. Grande attesa per le disposizioni relative ai vincoli di trasferimento attualmente previsti, dato che anche sul fronte parlamentare si lavora per eliminarli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le organizzazioni sindacali sono state convocate dalper proseguire il confronto suldel CCNI per ladel personale scolastico. Grande attesa per le disposizioni relative aidi trasferimento attualmente previsti, dato che anche sul fronte parlamentare si lavora per eliminarli. L'articolo .

