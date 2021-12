Miss Italia | due ragazze positive | salta la finale Patrizia Mirigliani si commuove dando la notizia video

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)per Covid ladi. L’evento era previsto per domenica al Casinò di Venezia, dove per la prima volta avrebbe ricevuto un premio anche la concorrente più social. Invece tanto le 20 finaliste, quanto gli appassionati della manifestazione dovranno aspettare gennaio per sapere chi sarà la vincitrice. Nell’ambito dei controlli quotidiani, infatti, sono emersi due casi di contagio tra le concorrenti e l’organizzazione, di concerto con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del concorso, ha deciso di rinviare il gran. Ladirinviata a gennaio «Al fine di tutelare le, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Miss Italia

L'elezione di2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono purtroppo emersi due casi di contagio da Covid tra le concorrenti. L'...L'elezione di2021, in programma domenica sera 19 dicembre a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio tra le concorrenti. Per tutelare le ...La decisione presa dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani col sindaco Brugnaro, "anche in attesa dell'evoluzione della pandemia", vista la crescita dei contagi in Veneto ...La patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha annunciato il rinvio della finale 2021 dopo che due concorrenti sono state trovate positive al Covid.