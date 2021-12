Miss Italia | due concorrenti positive al Covid | rinviata a gennaio la finale

Advertising

folucar : RT @539th: Rinviata la finale di Miss Italia 2021. - blogtivvu : Salta la finale di Miss Italia: ecco per quale motivo, Patrizia Mirigliani interviene - aderenzis1 : Miss Italia, l'incoronazione rinviata a gennaio causa Covid - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: L'elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidian… - anninavigneto : @elio_vito @GiorgiaMeloni Sono cittadino del mondo. Tutto il mondo è paese. La terra è una sola. Nessuno si salva… -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Italia

Venezia 15 dicembre 2021 - L'elezione di2021 , in programma domenica sera 19 dicembre a Venezia, è stata rinviata . Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio Covid tra le concorrenti . In un ...VENEZIA - L'elezione di2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio tra le concorrenti. Pertanto, al fine di ...VENEZIA. Rinviata l'elezione di Miss Italia 2021 a causa del Covid. La finale del concorso era prevista per domenica sera, a Venezia. Nel corso dei controlli previsti, sono emersi due casi di positivi ...Salta la finale di Miss Italia in diretta streaming: ecco per quale motivo, Patrizia Mirigliani interviene e spiega cosa è successo.