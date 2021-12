Miss Italia 2021 | salta | per Covid | la finale del concorso di bellezza

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladeldi, in programma domenica 19 dicembre al Casinò di Venezia, è stata rinviata. È questa la notizia diffusa dall'organizzazione della manifestazione che, da 82 anni, elegge la più bella del nostro paese. Possibile recupero nel prossimo mese di gennaio. Due ragazze positive aldirinviata La dolorosa decisione è stata presa per due casi di positività tra le concorrenti, riscontratisi dopo i controlli di routine a cui sono sottoposte le ragazze in gara. È stata la patron Patrizia Mirigliani a diffondere la notizia tramite i canali social della manifestazione. "Siamo molto dispiaciuti, ma siamo certi di aver deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo ...

L'edizione 2021 di, in programma a Venezia per la prossima domenica è stata rinviata a causa del Covid . Due concorrenti, infatti, sarebbero risultate positive ai controlli effettuati con cadenza quotidiana.La finale diè stata rinviata: per quale motivo? Il concorso di bellezza doveva chiudersi in diretta streaming da Venezia il prossimo 19 dicembre ma qualcosa è andato storto e Patrizia Mirigliani è ...La Finale Nazionale di Miss Italia prevista per domenica 19 dicembre a Venezia è stata rinviata a gennaio, causa la positività al Covid - 19 di due Miss finaliste. Come annunciato dalla Patron del con ...In seguito ai due casi di positività al Covid rilevati tra le finaliste di Miss Italia, al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che ...