Miss Italia 2021: finale rinviata per due casi di Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Miss Italia Non c’è pace per Miss Italia: la finale dell’ottantaduesima edizione del concorso, prevista per domenica 19 dicembre a Venezia, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di due casi positivi al Covid tra le concorrenti. Per scoprire chi tra le venti finaliste sarà la nuova reginetta di bellezza bisognerà dunque aspettare almeno il mese di gennaio: la conclusione di Miss Italia 2021, in pratica, andrà in onda direttamente nel 2022. Era tutto pronto per la diretta dell’elezione, che sarebbe stata trasmessa domenica dalle 21.00 in streaming su Helbiz Live (qui tutte le info) e che avrebbe visto alla conduzione Elettra Lamborghini. Invece, il progetto si è scontrato con la nuova ondata ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Non c’è pace per: ladell’ottantaduesima edizione del concorso, prevista per domenica 19 dicembre a Venezia, è stataa data da destinarsi a causa di duepositivi altra le concorrenti. Per scoprire chi tra le venti finaliste sarà la nuova reginetta di bellezza bisognerà dunque aspettare almeno il mese di gennaio: la conclusione di, in pratica, andrà in onda direttamente nel 2022. Era tutto pronto per la diretta dell’elezione, che sarebbe stata trasmessa domenica dalle 21.00 in streaming su Helbiz Live (qui tutte le info) e che avrebbe visto alla conduzione Elettra Lamborghini. Invece, il progetto si è scontrato con la nuova ondata ...

