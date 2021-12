Miss Italia 2021, finale rinviata per Covid: “Ci rivediamo a gennaio” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Covid blocca l’elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica 19 dicembre a Venezia. Martina Sambucini, 19 anni, rimane detentrice del titolo per qualche altra settimana. La manifestazione non si svolgerà. Nel corso dei controlli quotidiani per le concorrenti sono emersi due casi di contagio. L’incoronazione della reginetta di bellezza slitterà quindi a gennaio 2022. Miss Italia, la nota di Mirigliani “In seguito ai due casi di positività al Covid rilevati tra le finaliste di Miss Italia“, si devono “tutelare le ragazze” spiega Patrizia Mirigliani, patron del concorso. Occorre inoltre, precisa, occorre tutelare “il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilblocca l’elezione di, in programma domenica 19 dicembre a Venezia. Martina Sambucini, 19 anni, rimane detentrice del titolo per qualche altra settimana. La manifestazione non si svolgerà. Nel corso dei controlli quotidiani per le concorrenti sono emersi due casi di contagio. L’incoronazione della reginetta di bellezza slitterà quindi a2022., la nota di Mirigliani “In seguito ai due casi di positività alrilevati tra le finaliste di“, si devono “tutelare le ragazze” spiega Patrizia Mirigliani, patron del concorso. Occorre inoltre, precisa, occorre tutelare “il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla ...

