Miss Italia 2021, finale rinviata: due concorrenti positive al Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La finale di Miss Italia 2021, prevista per il 19 dicembre, è stata rinviata a causa della presenza di due concorrenti positive al Covid. La finale di Miss Italia 2021, che doveva disputarsi il 19 dicembre, è stata rinviata: due concorrenti sono risultate positive al Covid 19. La notizia è stata diffusa dalla patron Patrizia Mirigliani sui profili social ufficiali del concorso. La manifestazione è stata spostata a gennaio, la nuova data non è stata ufficializzata. La finale di Miss Italia quest'anno sarà trasmessa sul portale streaming Helbiz, la manifestazione ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladi, prevista per il 19 dicembre, è stataa causa della presenza di dueal. Ladi, che doveva disputarsi il 19 dicembre, è stata: duesono risultateal19. La notizia è stata diffusa dalla patron Patrizia Mirigliani sui profili social ufficiali del concorso. La manifestazione è stata spostata a gennaio, la nuova data non è stata ufficializzata. Ladiquest'anno sarà trasmessa sul portale streaming Helbiz, la manifestazione ha ...

