Miriana Trevisan si schiera con Delia e attacca Soleil (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Miriana Trevisan difende Delia e Alex e attacca Soleil Il triangolo che vede coinvolto Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge sta facendo discutere dentro e fuori la Casa del GF Vip. Miriana Trevisan, per esempio, ha preso le difese dell’amico Alex e di Delia, dando contro alla coinquilina. Altri invece credono che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 dicembre 2021)difendee Alex eIl triangolo che vede coinvolto Alex Belli, la moglieDuran eSorge sta facendo discutere dentro e fuori la Casa del GF Vip., per esempio, ha preso le difese dell’amico Alex e di, dando contro alla coinquilina. Altri invece credono che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

nomeutentetina : RT @sunsetl87942354: Beh ha ragione Biagio ?? #Miriana fa la finta moralista criticando #Soleil, quando in realtà è Lei (Miriana) la PRIMA c… - Martyriccel92 : RT @sunsetl87942354: Beh ha ragione Biagio ?? #Miriana fa la finta moralista criticando #Soleil, quando in realtà è Lei (Miriana) la PRIMA c… - 361_magazine : Miriana Trevisan dice la sua su Soleil Sorge, ma riceve la replica di Biagio - Novella_2000 : Biagio rivela a Miriana di avere una compagna fuori (VIDEO) #gfvip - Sabina01234 : RT @regno_disoleil: No vabbè Miriana Trevisan ha toccato il fondo Soleil è colpevole perché Alex è sposato Mentre lei con Biagio va tranqui… -