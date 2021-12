Miriana sparla Soleil ma Biagio la rimprovera | “Pure io sono impegnato | tu difendi Delia perché hai litigato con lei” – VIDEO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip,Sorge sta passando dei momenti particolarmente difficili.Trevisan, invece di offrirle del sostegno, preferiscere di lei con i vipponi,D’Anelli compreso (che l’ha bacchettata).malaIo non credo nel suo vittimismo. – riporta Biccy.it – Mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Miriana sparla

ComingSoon.it

Soleil ma Biagio la rimprovera Io non credo nel suo vittimismo . - riporta Biccy.it - Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo 'io incontro soltanto uomini ...Biagio D'Anelli bacchettaTrevisan: "Anche io sono impegnato eppure ci abbracciamo". Sui social in tanti stanno attaccandoTrevisan, io invece trovo che sia coerente. Inoltre dovremmo ...Miriana sparla Soleil e difende Delia ma Biagio la rimprovera: “Pure io sono impegnato, non guardare solo gli altri...", il video.Parlando della vicenda Alex-Solei-Delia al GF Vip, Miriana difende la moglie dell'attore ma Biagio D'Anelli la attacca ...