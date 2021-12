Mipaaf: in decreto viabilità forestale solo linee guida Regioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, 'contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri ... Leggi su askanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, 'contiene esclusivamente leper leallo scopo, pienamente condiviso dallein sede di Conferenza Statoe dai Ministeri ...

Ultime Notizie dalla rete : Mipaaf decreto Mipaaf: in decreto viabilità forestale solo linee guida Regioni Lo sottolinea il Mipaaf in una nota in cui si ricorda che 'la competenza primaria in materia è ... Il decreto si muove nell'ambito delle previsioni dell'articolo 9 del Testo unico delle foreste e ...

Stop a speculazioni sul cibo A darne notizia è Coldiretti Puglia, in riferimento alla messa online domani 15 dicembre della pagina del MIPAAF per le denunce, in occasione dell'entrata in vigore lo stesso giorno del decreto ...

Mipaaf: in decreto viabilità forestale solo linee guida Regioni Agenzia askanews Pratiche sleali: come segnalare gli abusi A partire dal 15 dicembre, data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea che vieta ...

Pratiche sleali in agricoltura: pagina del Mipaaf per segnalare abusi Diventa attiva, on line dal 15 dicembre, una pagina del sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per segnalare gli abusi, con un modulo di denuncia, delle pratiche sleali che gli agrico ...

