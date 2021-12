Miley Cyrus cambia hair look e propone gli Skunk Hair (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In passato Miley Cyrus aveva già sperimentato il fascino degli Skunk Hair ma, con la fine del 2021, la rockstar ha voluto lasciare un segno indelebile dettando nuovamente tendenza con un nuovo taglio e colore di capelli. Avendo archiviato per sempre la lunga chioma bionda romantica mostrata in Hannah Montana, Miley Cyrus ha lanciato nuovamente la tendenza dei capelli bicolore. In questo caso, la cantante ha mantenuto un biondo platino e l’ha arricchito di mèche total black in perfetto contrasto tra chiaro e scuro. Non molto tempo fa, anche Dua Lipa aveva sfilato sui red carpet sfoggiando una sua personalissima interpretazione degli Skunk Hair, una tendenza capelli che ha saputo lasciare il segno negli Anni ’90. Il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In passatoaveva già sperimentato il fascino deglima, con la fine del 2021, la rockstar ha voluto lasciare un segno indelebile dettando nuovamente tendenza con un nuovo taglio e colore di capelli. Avendo archiviato per sempre la lunga chioma bionda romantica mostrata in Hannah Montana,ha lanciato nuovamente la tendenza dei capelli bicolore. In questo caso, la cantante ha mantenuto un biondo platino e l’ha arricchito di mèche total black in perfetto contrasto tra chiaro e scuro. Non molto tempo fa, anche Dua Lipa aveva sfilato sui red carpet sfoggiando una sua personalissima interpretazione degli, una tendenza capelli che ha saputo lasciare il segno negli Anni ’90. Il ...

