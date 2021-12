Milano-Cortina 2026 | l’inno ufficiale della manifestazione verrà scelto a Sanremo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manca ancora molto, ma sono già scattati i lavori di preparazioni ai Giochi Olimpici invernalidi. L’amministratore delegatoFondazione, Vincenzo Novali, quest’oggi a Palazzo Grandi Stazioni di Venezia per la firma di un protocollo con il ministeroCultura sugli eventi culturali legati ai Giochi, ha annunciato che: “Abbiamo organizzato una gara per i conservatori in collaborazione con i ministeriCultura e dell’Istruzione. Saranno selezionati due brani che saranno presentati ae valutati dalla popolazione”. SportFace.