Milan | Rafael Leao su Instagram dà un indizio sul suo rientro

Advertising

mdidiavolo : RT @HaugeFan: 'la prossima settimana verrà effettuato il funerale al giocatore portoghese Rafael Leão, tesserato della società A.C. Milan'… - Dario81415894 : RT @HaugeFan: 'la prossima settimana verrà effettuato il funerale al giocatore portoghese Rafael Leão, tesserato della società A.C. Milan'… - Scaraz171 : RT @HaugeFan: 'la prossima settimana verrà effettuato il funerale al giocatore portoghese Rafael Leão, tesserato della società A.C. Milan'… - RaffaeleMonac14 : RT @HaugeFan: 'la prossima settimana verrà effettuato il funerale al giocatore portoghese Rafael Leão, tesserato della società A.C. Milan'… - DomPepeLiberato : RT @HaugeFan: 'la prossima settimana verrà effettuato il funerale al giocatore portoghese Rafael Leão, tesserato della società A.C. Milan'… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Rafael

Seduta a parte, rispetto al gruppo a disposizione di Pioli, anche per il resto degli infortunati ovvero Calabria,Leao, Pellegri e Ante Rebic. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Leao non sarà tra i convocati di- Napoli. Il portoghese non ha ancora superato il problema muscolare. Ecco i tempi di recuperoLeao non sarà tra i convocati per la sfida al Napoli.Il rossonero fa intendere di non riuscire a recuperare per la sfida col Napoli. La storia pubblicata non lascia spazio a interpretazioni ...Si era ipotizzato che il portoghese potesse essere a disposizione per Milan-Napoli, ma le cose non stanno così. L'unico giocatore che potrebbe recuperare è Olivier Giroud, che dovrebbe essere a dispos ...