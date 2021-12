Milan-Napoli: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milan-Napoli è in programma per domenica 19 dicembre 2021. La gara sarà valida per la 18a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dalla stadio “San Siro” di Milano. Atalanta-Roma: formazioni e dove vederla Milan-Napoli: come arrivano le squadre? Il Milan è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese. I rossoneri non possono permettersi altri passi falsi e devono assolutamente vincere per restare nella scia dell’Inter. Il pareggio di Udine ha infatti permesso ai cugini nerazzurri di conquistare il primato in classifica andando a +1 sul Milan. Stefano Pioli però ha gli uomini contati, specie nel reparto offensivo. Stando a quanto riportato da Sky ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è in programma per domenica 19 dicembre 2021. La gara sarà valida per la 18a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dalla stadio “San Siro” dio. Atalanta-Roma:: come arrivano le squadre? Ilè reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese. I rossoneri non possono permettersi altri passi falsi e devono assolutamente vincere per restare nella scia dell’Inter. Il pareggio di Udine ha infatti permesso ai cugini nerazzurri di conquistare il primato in classifica andando a +1 sul. Stefano Pioli però ha gli uomini contati, specie nel reparto offensivo. Stando a quanto riportato da Sky ...

