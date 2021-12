Milan-Napoli, perché i rossoneri possono battere gli azzurri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una sfida da non perdere, che potrebbe essere già decisiva in chiave scudetto. Il Milan, nella serata di domenica 19 dicembre, ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I... Leggi su today (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una sfida da non perdere, che potrebbe essere già decisiva in chiave scudetto. Il, nella serata di domenica 19 dicembre, ospiterà ildi Luciano Spalletti nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I...

