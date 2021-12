Milan, Leao salta il Napoli: i tempi di recupero dell’attaccante (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Rafael Leao non sarà tra i convocati di Milan-Napoli. Il portoghese non ha ancora superato il problema muscolare. Ecco i tempi di recupero Rafael Leao non sarà tra i convocati per la sfida al Napoli. Il portoghese del Milan è alle prese con una lesione muscolare del bicipite muscolare della coscia destra rimediata nella sfida di campionato contro la Salernitana dello scorso 4 dicembre. L’ex Lille ha alte possibilità di saltare anche il match contro l’Empoli del prossimo 22 dicembre per tornare a disposizione per la sfida alla Roma del 6 gennaio. In attacco out anche Rebic e Pellegri. Contro i partenopei giocherà dal primo minuto Ibrahimovic con il rientrante Giroud in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Rafaelnon sarà tra i convocati di. Il portoghese non ha ancora superato il problema muscolare. Ecco idiRafaelnon sarà tra i convocati per la sfida al. Il portoghese delè alle prese con una lesione muscolare del bicipite muscolare della coscia destra rimediata nella sfida di campionato contro la Salernitana dello scorso 4 dicembre. L’ex Lille ha alte possibilità dire anche il match contro l’Empoli del prossimo 22 dicembre per tornare a disposizione per la sfida alla Roma del 6 gennaio. In attacco out anche Rebic e Pellegri. Contro i partenopei giocherà dal primo minuto Ibrahimovic con il rientrante Giroud in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Milan, proseguono con fiducia le trattative per i rinnovi di #Leao, #Theo #Hernandez e #Bennacer fino al 2026. Si… - AntoVitiello : #Castillejo recuperato, si è allenato oggi in gruppo a #Milanello. Gli altri infortunati hanno svolto ancora lavoro… - zazoomblog : Milan Leao salta il Napoli: i tempi di recupero dell’attaccante - #Milan #salta #Napoli: #tempi - Mirkomilan84 : Abbiamo capito che domenica non ci sarà... È inutile prenderla da dietro dietro. - sportli26181512 : MN - Milan, ancora personalizzato per Giroud. Allenamento a parte anche per Calabria, Leao, Pellegri e Rebic: Secon… -